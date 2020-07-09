Жириновский вспомнил о Сталине в связи с задержанием Фургала

Глава ЛДПР возмутился ситуацией с задержанием Сергея Фургала.

Владимир Жириновский вспомнил о Сталине в связи с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Глава политической партии ЛДПР рассказал, что после того, как "вам дали конституцию", на всех стали надевать наручники. Об этом спикер Госдумы заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Вам конституция нужна, мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки надеваете. Бессовестные, сидите в высоких кабинетах и как при Сталине начинаете действовать Владимир Жириновский, глава ЛДПР

Напомним, что ранее политик заявил журналистам, что задержание члена его партии Фургала проводилась в некорректной форме. Он добавил, что губернатора Хабаровского края не будут исключать из политической партии. Позже Вячеслав Володин заявил, что нет смысла смотреть на партийную принадлежность человека, так как закон должен действовать на всех одинаково.

Киллеры дали показания на губернатора Хабаровского края.