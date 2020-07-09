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Фургал не признал вину в организации убийств

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Фургала этапировали из Хабаровска в Москву.

Задержанный сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в организации убийств. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что Фургал при задержании заявил, что не понимает с чем связано его задержание, не знает причин и вину не признаёт.

Фургала этапировали из Хабаровска в Москву. Ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Ранее Жириновский вспомнил о Сталине в связи с задержанием Фургала. Отметим, что хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Видео: СК России

Теги: задержание, преступление, сергей фургал, тасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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