Задержанный сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину в организации убийств. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Он рассказал, что Фургал при задержании заявил, что не понимает с чем связано его задержание, не знает причин и вину не признаёт.
Фургала этапировали из Хабаровска в Москву. Ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
Ранее Жириновский вспомнил о Сталине в связи с задержанием Фургала. Отметим, что хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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