Владимир Шухов пропустил часть обсуждения о сносе зданий в Петербурге

Мужчина так и не презентовал обещанный проект частичного сноса культурных объектов Петербурга.

Автор предложения по сносу исторического центра Петербурга не явился на важную часть обсуждения проблемы. По словам журналистов, участвующих в дискуссии ПМКФ, Владимир Шухов значительно опоздал на встречу. Ранее директор фонда "Шуховская башня" заявлял, что принесет специалистам нашумевший проект демонтажа памятников архитектуры. Однако в рамках встречи ему так и не удалось раскрыть суть инициативы. Он должен был быть участников панельной дискуссии в Главном штабе, но решил не прийти на вторую часть мероприятия. Изменения в графике выступлений произошла накануне события. Фамилия спикера исчезла из списка заявленных.

Напомним, что Шухов презентовал себя в качестве потомка знаменитого архитектора. Однако родственники не признали Владимира. Москвич набрал популярность из-за спорного высказывания о том, что центру Петербурга необходимо избавиться от старых построек. Он объяснил, что город не может содержать их в надлежащем качестве.

Ранее Piter.tv писал о том, что архитекторы требуют отказаться от дискуссии о сносе Центрального района.

Фото: Piter.tv

