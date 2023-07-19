Школы серии "Н" намерены снести в Петербурге

Одной из первых под демонтаж пойдет школа, расположенная в Калининском районе.

В Петербурге снесут здания советских школ проекта "Н". На их месте построят новые, заявила председатель городского комитета по образованию Наталия Путиловская. Об этом пишет spb.aif.ru.

Одной из первых под демонтаж пойдет школа, расположенная в Калининском районе.

Школы, возведенные в 60-70-х годах, можно разделить на три типа зданий: буквой "П", где актовый зал помещен за столовой, буквой "Н", где два здания соединены переходом, и буквой "О" – более поздние постройки с внутренним двориком. Наталия Путиловская, председатель комитета по образованию Петербурга

Самыми неудачными считаются школы серии "Н". В них быстрее все разрушилось, сети требуют полного восстановления. Всего в Петербурге 40 таких образовательных учреждений. В программу на ближайшие 5 лет уже отобрали 11 зданий.

Ранее на Piter.TV: на Нижне-Каменской улице достроили школу с детским садом.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)