На сайте Госстройнадзора Петербурга начали публиковать данные о сносе зданий

На ресурс добавили разделы со сроками начала и окончания работ.

На официальном сайте Госстройнадзора Северной столицы появилось 2 новых раздела, посвященные началу и окончанию работ по сносу зданий в городе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Функция появилась на сайте раньше сроков в связи с большим числом запросов на ее внедрение. Помимо дат запланированного сноса, на ресурсе представлена информация о назначении здания, а также информация о заявителе.

Как отмечается в Градостроительном кодексе, застройщику разрешено снести то или иное здание в Петербурге только в том случае, если он не намерен построить на выбранном месте новый объект. Если такие планы есть, для начала необходимо получить разрешение контролирующих органов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург первым в стране получит компенсацию трат на создание ОЭЗ.

Фото: Piter.TV