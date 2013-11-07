Петербург первым в стране получит компенсацию трат на создание ОЭЗ

Федеральные власти готовы передать Северной столице до 4,4 млрд рублей на эти цели.

Первым регионом РФ, который получит компенсацию средств на создание особой экономической зоны (ОЭЗ), станет Петербург. Судя по информации на сайте Минэкономразвития РФ, потенциально на эти нужды городу на Неве готовы передать 4,4 млрд рублей.

Документ о создании объектов инфраструктуры ОЭЗ уже утвержден на правительственном уровне. Вошедшим в программу субъектам положены средства из федерального бюджета после строительства объектов. Деньги выделят преимущественно из налогов резидентов.

Петербург — пока единственный регион, который прошел отбор по параметрам механизма компенсации затрат на создание ОЭЗ. Опыт северной столицы будем масштабировать. Дмитрий Вахруков, замминистра экономического развития РФ

Ранее мы сообщили о том, что Петербург принял новую технику для строительства метро от белгородской компании.

Фото: Piter.TV