Петербург принял новую технику для строительства метро от белгородской компании

Предприятие "Гортехкомплект" из Белгорода доставила свою строительную технику в Петербург для строительства новых станций метрополитена. Об этом сообщил Telegram-канал "Метрострой Северной столицы".
Созданная российской компанией спецтехника нужна для проведения подземных работ.
Специалистам достались новые электрические погрузочные машины, прошедшие технический осмотр перед тем, как он будут запущены в тоннели.
Ранее мы сообщили о том, что реконструкция Приморского шоссе у "Лахта-центра" пройдёт в 2 этапа.
Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы
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