Петербург принял новую технику для строительства метро от белгородской компании

Теперь в распоряжении "Метростроя" находятся электрические погрузочные машины отечественного производства, предназначенные для подземных работ.

Предприятие "Гортехкомплект" из Белгорода доставила свою строительную технику в Петербург для строительства новых станций метрополитена. Об этом сообщил Telegram-канал "Метрострой Северной столицы".

Созданная российской компанией спецтехника нужна для проведения подземных работ.

Специалистам достались новые электрические погрузочные машины, прошедшие технический осмотр перед тем, как он будут запущены в тоннели.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция Приморского шоссе у "Лахта-центра" пройдёт в 2 этапа.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы