  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург принял новую технику для строительства метро от белгородской компании
Сегодня, 9:16
154
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербург принял новую технику для строительства метро от белгородской компании

0 0

Теперь в распоряжении "Метростроя" находятся электрические погрузочные машины отечественного производства, предназначенные для подземных работ.

Предприятие "Гортехкомплект" из Белгорода доставила свою строительную технику в Петербург для строительства новых станций метрополитена. Об этом сообщил Telegram-канал "Метрострой Северной столицы".

Созданная российской компанией спецтехника нужна для проведения подземных работ. 

Специалистам достались новые электрические погрузочные машины, прошедшие технический осмотр перед тем, как он будут запущены в тоннели. 

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция Приморского шоссе у "Лахта-центра" пройдёт в 2 этапа.

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы 

Теги: белгородская компания, новая техника, отечественное производство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии