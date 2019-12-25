Реконструкция Приморского шоссе у "Лахта-центра" пройдёт в 2 этапа

Движение к кольцевой развязке запустят уже к концу года.

В Северной столице ведутся работы по реконструкции участка Приморского шоссе у "Лахта Центра", благодаря которым город рассчитывает улучшить транспортную доступность как самого небоскрёба, так и всего Приморского района. Подробности об этапах мероприятий приводит пресс-служба Смольного.

Дорожники должны будут провести реконструкцию в 2 этапа. Сначала пройдёт взведение улиц и внутриквартальных проездов, а также - ряд примыканий к Приморскому шоссе. На данный момент уже полностью готов круговой участок и 2 новые улицы района, соединённые с Приморским шоссе и оснащённые тротуарами с велодорожками.

На втором этапе по плану городских властей состоится присоединение "Лахта Центра" к дорожной сети с помощью двух новых эстакад. Так, у комплекса появятся Северный и Южный съезды в 980 и 440 м соответственно. Полностью автомобильное движение запустят в конце 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что в Лужском районе закончился ремонт дороги на участке от Киевского шоссе.

Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга