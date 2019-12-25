В Лужском районе закончился ремонт дороги на участке от Киевского шоссе

Работы были начаты в мае.

В Лужском районе Ленобласти был обновлен участок дороги от Киевского шоссе в сторону Бутковичей через деревню Брод. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Работы были начаты в мае. На данном участке восстановили асфальтобетонное покрытие методом холодного ресайклинга. Он предполагает создание специальной бетонной плиты, на которую укладывается новый асфальт. Также на дорожное полотно нанесли новую разметку, укрепили обочины и поставили знаки.

Работы на трассе "Луга-Медведь" продолжаются, рабочие обновляют 10 километров дороги.

Из-за капитального ремонта движение по Огородной улице в Пушкине будет ограничено.

Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области