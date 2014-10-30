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Из-за капитального ремонта движение по Огородной улице будет ограничено
Сегодня, 12:07
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Из-за капитального ремонта движение по Огородной улице будет ограничено

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Работы планируют завершить к 10 августа.

С понедельника в Пушкине стартуют дорожные работы. На Огородной улице проведут капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Рабочие займутся участком от Софийской площади до Саперной улицы. Специалисты сделают тротуары, заменят бортовые камни и отремонтируют проезжую часть. Проект взяла на себя  АО "ГК "ОМЕГА".

Из-за работ будет ограничена для транспорта данная территория. Водителей призвали обратить внимание на маршрут объезда: улица Красной Звезды – Гусарская улица – Саперная улица. Работу сдадут 10 августа. 

Ранее на Piter.tv: в Комарово росгвардейцы помогли девушке, которую сбил автомобиль.

Фото: Вконтакте / Дороги Ленинградской области

Теги: дороги, капитальный ремонт, машины, огородная улица, пушкин, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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