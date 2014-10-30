Из-за капитального ремонта движение по Огородной улице будет ограничено

Работы планируют завершить к 10 августа.

С понедельника в Пушкине стартуют дорожные работы. На Огородной улице проведут капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Рабочие займутся участком от Софийской площади до Саперной улицы. Специалисты сделают тротуары, заменят бортовые камни и отремонтируют проезжую часть. Проект взяла на себя АО "ГК "ОМЕГА".

Из-за работ будет ограничена для транспорта данная территория. Водителей призвали обратить внимание на маршрут объезда: улица Красной Звезды – Гусарская улица – Саперная улица. Работу сдадут 10 августа.

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Фото: Вконтакте / Дороги Ленинградской области