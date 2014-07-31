В Комарово росгвардейцы помогли девушке, которую сбил автомобиль

Сотрудники оказали ей первую доврачебную помощь и вызвали медиков.

В Курортном районе накануне велосипедистке понадобилась помощь медиков. Девушку задел автомобиль, из-за чего она упала и получила травмы. На помощь пришли сотрудники Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произoшел в Комарово в 16:10. На перекрестке улицы Озерной и улицы 1-й Дачной около проезжей части лежала петербурженка, рядом с ней был двухколесный транспорт.

Правоохранители оказали ей первую доврачебную помощь и вызвали скорую. Информация о состоянии пострадавшей уточняется.

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