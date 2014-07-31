Участники ночного ДТП на Парнасе попали в больницу

В аварии пострадали водители и 66-летняя пенсионерка.

На Парнасе сегодня ночью, 2 июля, столкнулись автомобили "Лада" и "Ниссан". В результате случившегося пострадали водители машин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 00:10 на пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова. 22-летний автомобилист на отечественной легковушке на "красный" сигнал светофора выехал на перекресток и врезался в иномарку, которой управляла 34-летняя женщина.

В аварии пострадали водители и 66-летняя пенсионерка. Подробности уточняются.

Ведется проверка. Сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.

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Фото: Piter.tv