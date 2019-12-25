На Нижне-Каменской улице достроили школу с детским садом

Учебное заведение рассчитано на 150 школьников и 140 воспитанников детского сада.

В Приморском районе Петербурга завершилось строительство новой школы на Нижне-Каменской улице, которая включает в себя и детский сад. Учебное заведение рассчитано на 150 школьников и 140 воспитанников детского сада. Проект реализован в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству, отметил портал "Строительный Петербург".

В трехэтажном здании созданы все условия для комфортного обучения и развития детей. В школе расположены современные учебные классы, библиотека, спортивный и актовый залы, музыкальный класс и столовая, а также два плавательных бассейна.

Детский сад оборудован всем необходимым для младших воспитанников. В каждой групповой ячейке есть спальни, игровые и обеденные зоны. Также в здании школы предусмотрены специальные учебные классы для начальных классов.

Территория вокруг школы благоустроена и адаптирована для занятий на свежем воздухе. Здесь разместились физкультурно-спортивные зоны, площадки для отдыха и учебно-опытные участки. Особое внимание уделено созданию географической зоны, где дети смогут углублять свои знания об окружающем мире.

Открытие школы и детского сада запланировано на сентябрь, и уже в новом учебном году образовательное учреждение примет первых учеников и воспитанников.

На Лиственной улице 2 сентября откроется лицей на 1000 человек.

Фото: портал "Строительный Петербург"