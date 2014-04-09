На Лиственной улице 2 сентября откроется лицей на 1000 человек

Лицей представляет собой трехэтажное здание, оборудованное всем необходимым для полноценного образовательного процесса.

Уже 2 сентября лицей № 101 на Лиственной улице откроет свои двери для 1000 учеников. Этот объект был возведен в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Комитета по строительству Санкт-Петербурга, заказчиком выступил Фонд капитального строительства и реконструкции. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Лицей представляет собой трехэтажное здание, оборудованное всем необходимым для полноценного образовательного процесса. Помимо учебных классов, здесь предусмотрен целый комплекс помещений для занятий физкультурой: универсальный спортивный зал, залы для гимнастики, ЛФК и тренажерный зал. Также лицеисты смогут заниматься в двух бассейнах, один из которых предназначен для спортивного плавания, а второй – для обучения плаванию.

Медицинский блок лицея оснащен отдельным входом, обеспечивая доступность и безопасность для учащихся. Для занятий по труду в лицее оборудованы специализированные мастерские, где ребята смогут развивать практические навыки.

В лицее также предусмотрен актовый зал на 680 мест с эстрадой, который будет использоваться для проведения различных мероприятий, концертов и выступлений. Для творческих занятий и чтения предусмотрены помещения для студий, библиотека с читальным залом, медиатекой, книгохранилищем и архивом.

На территории школы оборудована физкультурно-спортивная зона, включающая площадки для игры в баскетбол и волейбол, футбольное поле, теннисный корт и зоны для легкоатлетических видов спорта. Также для учеников создана зона отдыха с озеленением и газоном, где предусмотрены площадки как для активных игр, так и для тихого отдыха.

Также в Стрельне ввели в эксплуатацию школу на 550 мест.

Фото: портал "Строительный Петербург"