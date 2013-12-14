В Стрельне ввели в эксплуатацию школу на 550 мест

Здание школы имеет четыре этажа.

В поселке Стрельна завершено строительство новой общеобразовательной школы на 550 мест. Школа расположена на Санкт-Петербургском шоссе, и возведена в рамках Адресной инвестиционной программы Комитета по строительству.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", здание школы имеет четыре этажа. На первом этаже разместились вестибюль, охрана, гардеробы, мастерские по кулинарии, обработке металла и дерева, столовая, медпункт, а также два бассейна. Второй этаж включает учебные классы, кабинеты физики, иностранных языков, спортивные залы и актовый зал на 330 мест.

На третьем и четвертом этажах размещены учебные кабинеты, мастерские по обработке тканей, кружковая, библиотека, медиатека и книгохранилище. Кроме того, школа оборудована современной спортивно-физкультурной зоной с площадками для футбола, волейбола, баскетбола и беговыми дорожками, что создаёт условия для всестороннего развития учащихся.

Фото: портал "Строительный Петербург"