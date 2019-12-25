Специальная группа будет расследовать уголовные дела о сносе исторических домов в Петербурге

В конце весны было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал работу петербургского Управления. По его мнению, сотрудники неудовлетворительно расследователи уголовные дела о сносе исторических зданий в городе.

Кроме того, Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования подобных дел.

Следователями будут всесторонне изучаться обстоятельства, причины и условия, которые приводят к разрушению и утрате памятников культуры. А действиям (бездействию) должностных лиц, по вине которых продолжается уничтожение или повреждение объектов культурного наследия и других исторических зданий, будет дана принципиальная правовая оценка. говорится в сообщении СК РФ.

Александр Бастрыкин планирует встретиться с градозащитниками, которые могут поделиться информацией о фактах уничтожения объектов культурного наследия.

Напомним, ранее было возбуждено дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры Петербурга. В КГИОП также комментировали ситуацию.

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Фото: ВКонтакте / Живой город