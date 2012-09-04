Возможная причина убийства Супоницкого кроется в долге в 3,6 млн долларов

Следствие назвало причину убийства архитектора Супоницкого в Петербурге.

Следователи установили, что мотивом убийства петербургского архитектора Александра Супоницкого стал крупный денежный конфликт — предполагаемый стрелок Константин Козырев считал, что погибший задолжал ему 3,6 млн долларов. Об этом сообщает "Фонтанка".

Следствие по делу об убийстве архитектора Александра Супоницкого установило финансовый мотив преступления. По данным источников, в материалах проверки содержится расписка, оформленная от имени архитектора, согласно которой он должен был Константину Козыреву 3,6 млн долларов. Деньги были предоставлены в 2019 году как беспроцентный заем с обязательством возврата в 2020 году, однако речь могла идти не о наличных средствах, а об эквиваленте в виде услуг.

Как выяснили следователи, Козырев заранее готовился к преступлению. Весной 2025 года он впервые арендовал жилье в жилом комплексе "Царская столица" на Кременчугской улице, где проживала семья архитектора. Мужчина следил за распорядком их жизни и наблюдал за окнами квартиры Супоницких.

В октябре Козырев вновь снял комнату в том же доме. Он подошел к архитектору и его дочери у лифта, поставил их на колени и дважды выстрелил в мужчину в затылок. После этого вернулся в свою квартиру и покончил с собой.

Ранее следствие выяснило, что предполагаемый убийца архитектора Супоницкого знал его 15 лет.

Фото: pxhere.com