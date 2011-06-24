Перед петербургским судом ответит неплательщица алиментов

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы, которой вменяют ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Об этом сообщили 24 марта в надзорном ведомстве.

На основании решения суда женщина обязана выплачивать средства на содержание маленького ребенка. Она накопила около 100 тыс. рублей задолженности. Кроме того, фигурантку привлекали к административной и уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

