Российский журналист заявил, что хочет умереть быстро.

Владимир Познер рассказал о смерти своей мечты. Телеведущий "Первого канала" рассказал журналисту Дмитрию Гордону о том, какого завершения жизни он хочет. Ролик с интервью опубликован на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Довольно часто думаю о смерти. Разные вещи думаю. Конечно, не хочется совсем. Но когда придет этот момент, я хотел бы, чтобы это было быстро. На теннисном корте, например, или с женщиной прокомментировал гость программы

Владимир Познер добавил, что часто задумывается о том, как его смерть будет влиять на его близких. Он рассказал, что ему хочется, чтобы его помнили. Телеведущий надеется на то, что он не превратится в немощного старика, который не смог бы ухаживать за собой самостоятельно. Он также стремится избежать мучительной гибели.

В конце интервью Познер напомнил, что "86 лет - уже не молодость". На вопрос Гордона о том, думает ли гость о некрологе, телеведущий ответил отрицательно.

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