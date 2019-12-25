Эти сведения ему подтвердил мэр одного из крупных городов Украины.

Украинский журналист Дмитрий Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса. Об этом телеведущий рассказал в эфире телеканала "НАШ". По словам Гордона, сейчас Украина еще не состоялось как государство.

Мало того, в последнее время она все делает для того, чтобы вообще не состояться как государство прокомментировал журналист

Дмитрий Гордон заявил, что местных жителей в ближайшее время могут ждать новые потрясения. Он предупредил о процессе разрушения государственных институтов, который тянется уже давно и не думает останавливаться. Ведущий сослался на слова одного "очень хорошего мэра", который подтвердил ему эту информацию. Чиновник одного из крупных городов Украины якобы заявил, что все "к этому идет".

На Украине заявили о вероятной гибели страны.

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