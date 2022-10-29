В петербургском Технопарке рассказали о будущем развитии

Генеральный директор «Технопарка Санкт-Петербурга» рассказал о направлениях будущего развития и статусе системообразующей организации Петербурга

Олег Евгеньевич Якимов, назначенный директором "Технопарка Санкт-Петербурга" год назад, поставил перед собой задачу антикризисного управления, поскольку столкнулся с серьезным управленческим кризисом. Об этом пишет "Петербургский дневник".

За год работы численность руководящего и административного персонала была сокращена, поскольку оказалась избыточной. Кроме того, из-за мобилизации часть инженеров и технических специалистов были релоцированы в другие страны, однако на их место были набраны новые сотрудники.

В результате такой работы уровень достижения ключевых показателей эффективности "Технопарка" по итогам девяти месяцев значительно вырос.

Ранее сообщалось, что в Технопарке Петербурга создадут бутылку на магнитах.

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