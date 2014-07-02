В Технопарке Петербурга создадут бутылку на магнитах

Центр прототипирования "Технопарка Санкт-Петербурга" по заказу одной из компаний по производству спортивных аксессуаров разработает бутылку на магнитах для легкоатлетов, преодолевающих более трех километров. Об этом рассказал "Петербургский дневник".
Сложность заключается в расчетах работы магнитов, которые должны легко крепить бутылку к поясу, причем из любых положений, надежно фиксировать ее во время бега.
"Технопарк Санкт-Петербурга"
Прототип, как планируется, будет состоять из двух магнитов и стальной пластинки.
Фото: pxhere
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