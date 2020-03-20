В Верховной Раде призвали избавиться от "вируса ненависти".

На Украине заявили о вероятной гибели страны из-за "вируса ненависти". Об этом заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман журналистам телеканала "112 Украина".

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Политик прокомментировала введение мер профилактики против распространения коронавируса. Она призвала вернуться к христианским ценностям, любви к ближнему. Обратная ситуация принесет стране "гибель как государства". Герман подчеркнула, что только единый народ может быть сильным.

Напомним, что по данным Минздрава Украины в стране зарегистрировано 26 случаев инфицирования коронавирусом. Три пациента скончались. Сейчас наибольшее количество зараженный находится в Черновицкой области.

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Видео: YouTube/112 Украина, Дмитрий Гордон, NEWSONE