За нарушение карантина власти могут посадить человека на срок до трех лет.

Владимир Зеленский подписал закон о введении штрафов за нарушение карантина. Ранее документ приняла Верховная Рада. Депутаты пояснили, что закон подразумевает усиление уголовной ответственности за нарушение правил изоляции. Усиление мер связано с распространением коронавируса по миру, а также Украине в частности.

Новое наказание говорит о возможном аресте на срок до полугода, а также ограничении или лишении свободы до трех лет. Нарушитель может заплатить государству штраф в размере от тысячи до трех тысяч минимумов доходов. Для Украины это означает выплату в пользу страны в размере от 51 тысячи гривен до 1,9 тысячи долларов).

С 13 марта по 3 апреля по стране вводится карантин во всех учебных заведениях страны. Местные власти также запретили проведение массовых мероприятий. На 18 марта на Украине подтверждены 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом двое пациентов уже скончались от вируса.

Ранее Украина временно закрыла границы с Крымом.