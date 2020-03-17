Обычные граждане не смогут пересекать границу между полуостровом и Украиной до 3 апреля.

Украина временно закрыла границы с Крымом. Временная приостановка работы контрольных пунктов въезда-выезда связана с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщило МВД Украины в Telegram-канале. По данным профильного ведомства, граждане не смогут переходить границу через КПВВ до 3 апреля 2020 года.

Таможенники будут пропускать лица, пересекающих границу с целью обеспечения защиты национальных интересов прокомментировали в МВД

Исключением станет ряд представителей Украины, члены их семей, которые имеют регистрацию на полуострове. Обратно на Украину будут пропускаться только граждане страны, зарегистрированные за пределами Крыма. В список разрешенных лиц к пересечению границы также попали члены дипломатических учреждений, гуманитарных миссий.

Ранее Украина заявила о провокации в Черном море.

