Познер объяснил "комплекс неполноценности" РФ перед Западом

Журналист и телеведущий Владимир Познер предположил, чем может быть обоснован "комплекс неполноценности" России перед Западом. Такое заявление он сделал в рамках интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм", отрывок из которого опубликован на официальном сайте журналиста.
Познер считает, что этот "комплекс" появился давно. Он вспомнил о том, что во времена Пушкина главным языком в стране был французский, хотя французам не приходило в голову переписываться, например, по-английски.
Телеведущий указал на то, что неуверенность страны часто приводит приводит к "шапкозакидательству", внешнему проявлению превосходства. Это стало заметно после того, как СССР проиграл "холодную войну" США. Жители новой страны считали, что мировое сообщество примет Россию с распростертыми объятиями, однако Запад стал нарушать достигнутые политические договоренности, что привело к обострению у россиян недоверия к миру.
Ранее Владимир Познер в эфире передачи "Вечерний Ургант" предположил, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Познер, который имеет биологическое образование, считает, что пандемия закончится к концу мая 2020 года. Журналист добавил, что в настоящее время ситуация с распространением коронавируса является серьезной, но призвал не волноваться по этому поводу.
Видео: YouTube / И Грянул Грэм
Обсуждение ( 0 )
Очень хочеться назвать познера словом, которого он достоин, да нельзя ПОСТ ВЕЛИКИЙ идет, да и рассказывать всем про свою семью, про детей не хочется, только запад для россиян и при монархии был зимней провинцией для отдыха и сейчас тоже, вы господин познер ( я не делаю ошибок при написании имен собственных, это намерено) имеете несколько гражданств и забудбте о РОССИИ, комментируйте те страны где вы живете, а к нам не надо лезть мы сами разберемся к кому и как относиться, а фрау МЕРКЕЛЬ прелетела для разговора, после не подписания договора по нефти к нам. и напоследок, чтобы вам жизнь не казалась меледом вы кулик, а потому знайте свое болото.