Познер объяснил "комплекс неполноценности" РФ перед Западом

Журналист считает, что эта особенность страны сформировалась давно.

Журналист и телеведущий Владимир Познер предположил, чем может быть обоснован "комплекс неполноценности" России перед Западом. Такое заявление он сделал в рамках интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм", отрывок из которого опубликован на официальном сайте журналиста.

Познер считает, что этот "комплекс" появился давно. Он вспомнил о том, что во времена Пушкина главным языком в стране был французский, хотя французам не приходило в голову переписываться, например, по-английски.

Телеведущий указал на то, что неуверенность страны часто приводит приводит к "шапкозакидательству", внешнему проявлению превосходства. Это стало заметно после того, как СССР проиграл "холодную войну" США. Жители новой страны считали, что мировое сообщество примет Россию с распростертыми объятиями, однако Запад стал нарушать достигнутые политические договоренности, что привело к обострению у россиян недоверия к миру.

Ранее Владимир Познер в эфире передачи "Вечерний Ургант" предположил, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Познер, который имеет биологическое образование, считает, что пандемия закончится к концу мая 2020 года. Журналист добавил, что в настоящее время ситуация с распространением коронавируса является серьезной, но призвал не волноваться по этому поводу.

Видео: YouTube / И Грянул Грэм