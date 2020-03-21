Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Такое заявление телеведущий сделал в эфире передачи "Вечерний Ургант".

Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире передачи "Вечерний Ургант" предположил, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Познер, который имеет биологическое образование, считает, что пандемия закончится к концу мая 2020 года. Журналист добавил, что в настоящее время ситуация с распространением коронавируса является серьезной, но призвал не волноваться по этому поводу.

Ранее эк сперт рассказал о продукте, который снижает риск заражения различными вирусами – им стала морская капуста.

Видео: instagram/aids. center, YouTube / Познер Online