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Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

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Такое заявление телеведущий сделал в эфире передачи "Вечерний Ургант".

Телеведущий и журналист Владимир Познер в эфире передачи "Вечерний Ургант" предположил, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Познер, который имеет биологическое образование, считает, что пандемия закончится к концу мая 2020 года. Журналист добавил, что в настоящее время ситуация с распространением коронавируса является серьезной, но призвал не волноваться по этому поводу.

Ранее эк сперт рассказал о продукте, который снижает риск заражения различными вирусами – им стала морская капуста.   

Видео: instagram/aids. center, YouTube / Познер Online 

Теги: коронавирус, познер, ургант
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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