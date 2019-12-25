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Назван продукт, снижающий риск заражения вирусами
Сегодня, 9:38
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fvbykov

Назван продукт, снижающий риск заражения вирусами

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Доктор медицинских наук и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал об особенном продукте в интервью радио Sputnik.

Эксперт рассказал о продукте, который снижает риск заражения различными вирусами. В интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург отметил, что морская капуста может значительно укрепить иммунную систему в эпоху вирусов и стать дополнительным источником стимулирования. С хронической усталостью поможет разобраться йод – важный элемент морской капусты. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково рядом с парковкой установили мобильную лабораторию Роспотребнадзора по проверке на коронавирус. Каждый день для сдачи мазков на вирус с 11 до 16 часов нужно зарегистрироваться на стойке на первом этаже, а потом сдать анализ в машине Роспотребнадзора у входа в терминал.

Теги: вирус, здоровье, продукты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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