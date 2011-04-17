Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta

Он подчеркнул, что финансирование оппозиции противоречит его убеждениям.

Владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин заявил, что не финансировал Telegram-каналы NEXTA. Об этом пишет ТАСС.

Ранее экс-главред и основатель NEXTA Роман Протасевич сообщил, что каналы финансировались из многих источников, включая российские. В частности, он назвал компанию, которая связана с горной добычей на Урале.

Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название "Урал", но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал. Дмитрий Мазепин, владелец "Уралхима" и "Уралкалия"

Он подчеркнул, что финансирование ресурсов оппозиции противоречит его убеждениям. Также Мазепин считает, что такая информация была бы выгодна тем, кто хочет выявить "русский след" в белорусских событиях.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, выполнявший рейс из Афин и Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за поступления анонимного сообщения о минировании воздушного судна. На борту находился Роман Протасевич, основатель информационного ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским. Мужчину задержали по нескольким обвинениям. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. С ним была также задержана россиянка София Сапега. Она призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который разглашал личную информацию о сотрудниках МВД республики.

Ранее Протасевич рассказал, что был посредником между заговорщиками и штабом Тихановской.

Видео: Telegram / РБК