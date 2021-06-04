В Лондоне считают. что Протасевича заставили давать интервью и "уважать Лукашенко"

Семья Романа считает, что его пытали.

Министр иностранных дел Британнии Доминик Рааб с недоверием отнесся к недавнему интервью Романа Протасевича белорусскому госканалу ОНТ. В нем сооснователь телеграм-канала NEXTA, который находится под стражей, публично признал вину в организации акций протеста в августе и сказал, что уважает Александра Лукашенко.

Британский политик в своем Twitter написал, что молодой журналист дал интервью не по своей воли. Он призвал наказать всех причастных к беседе лиц и прекратить преследование тех, кто защищает права человека и свободу прессы в Белоруссии.

С самим Протасевичем обсудить беседу с ОНТ невозможно – к нему уже почти неделю не допускают адвоката. Его семья считает, что Роман подвергся пыткам.

Видео: Telegram / ATN_NEWS