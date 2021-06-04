Протасевич рассказал, что был посредником между заговорщиками и штабом Тихановской

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал телеканалу ОНТ, что выполнял роль связного между штабом Светланы Тихановской и заговорщиками, планировавшими захватить власть в стране.
По словам Протасевича, он участвовал в первой Zoom-конференции заговорщиков, которые собирались захватить власть в стране силовым методом. Он сказал, что делал пометки, но в обсуждениях не участвовал.
Роман Протасевич признался, что встречался с Тихановской лично. Он тогда предупредил ее о возможном силовом захвате власти.
Видео: YouTube / Телеканал ОНТ
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