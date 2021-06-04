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Протасевич рассказал, что был посредником между заговорщиками и штабом Тихановской

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Он признался, что участвовал в первой Zoom-конференции заговорщиков.

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал телеканалу ОНТ, что выполнял роль связного между штабом Светланы Тихановской и заговорщиками, планировавшими захватить власть в стране.

По словам Протасевича, он участвовал в первой Zoom-конференции заговорщиков, которые собирались захватить власть в стране силовым методом. Он сказал, что делал пометки, но в обсуждениях не участвовал.

Роман Протасевич признался, что встречался с Тихановской лично. Он тогда предупредил ее о возможном силовом захвате власти.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ  

Теги: telegram-канал nexta, роман протасевич
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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