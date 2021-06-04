Протасевич рассказал, что был посредником между заговорщиками и штабом Тихановской

Он признался, что участвовал в первой Zoom-конференции заговорщиков.

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал телеканалу ОНТ, что выполнял роль связного между штабом Светланы Тихановской и заговорщиками, планировавшими захватить власть в стране.

По словам Протасевича, он участвовал в первой Zoom-конференции заговорщиков, которые собирались захватить власть в стране силовым методом. Он сказал, что делал пометки, но в обсуждениях не участвовал.

Роман Протасевич признался, что встречался с Тихановской лично. Он тогда предупредил ее о возможном силовом захвате власти.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ