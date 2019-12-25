Больше всего стран без визы могут посетить граждане Японии.

Выявлено самое удобное для путешествий гражданство. Об этом заявили специалисты из международного агентства Henley & Partners. Они создали рейтинг стран, граждане которых могут посещать другие государства без виз. На основе анализа опубликован индекс паспортов.

Эксперты определили, что японцы могут беспрепятственно въезжать в 191 страну мира. В топе рейтинга оказался Сингапур с возможностью безвизового посещения жителями 190 стран, Южная Корея и Германия (по 189 стран). Граждане Италии, Финляндии, Люксембурга и Испании безвизово могут попасть в 188 стран мира. В 187 стран могут попасть без виз жители Дании и Австрии. Обладателями самого "слабого" паспорта стали представители Афганистана. Они могут посещать без визы только 26 стран.

Россия в рейтинге занимает 51 позицию. Граждане РФ могут беспрепятственно посещать 118 стран. Это место в списке страна не изменила с июля 2019 года. По данным на март прошлого года, РФ занимала 47-е место в рейтинге Henley & Partners.

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан.