Паспорт россиян потерял в ценности. Речь о визах

Эксперты составили список паспортов, обладатели которых могут посещать наибольшее количество стран без визы.

Российский паспорт опустился на одно место в рейтинг привлекательности паспортов и занимает 51 место. Об этом свидетельствуют данные швейцарской компании Henley&Partners.

Рейтинг высчитывался на основе количества стран, которые обладатель паспорта может посетить без оформления виз или в упрощенном порядке ее получения.

В 2019 году граждане РФ могли поехать в 118 стран. В прошедшем году Москва заключили соглашения с Мьянмой, Саудовской Аравией, Сьерра-Леоне и Суринамом, но утратила соглашения с Албанией, Бениной, Оманом, Джибути и Сирией.

Рейтинг привлекательности паспортов как и в 2018 году возглавила Япония, граждане которой могут посещать 191 государство. Далее расположились Сингапур (190 стран), Германия и Южная Корея (обе — по 189).