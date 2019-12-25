Медики будут использовать препарат, который помогает также при лечении рака груди.

Выявлено новое средство для лечения рака простаты. Об этом сообщили британские и швейцарские ученые. Результаты их исследования опубликованы на медицинском портале MedicalXpress. Специалисты уточнили, что препарат Олаприб, который используется для лечения рака груди и яичников, оказался эффективен против рака предстательной железы. Он показал большую действенность в лечении, чем применяемые гормональные лекарства абиратерон и энзалутамид.

В рамках работы исследователи проанализировали данные 387 мужчин с ухудшившимся раком простаты. В ближайшее время Олаприб будет введен в медицинскую практику для лечения таких пациентов. Эксперимент показал, что применение лекарства восстанавливает ДНК и излечивает организм от опухоли.

Напомним, что Олаприб создан международной группой ученых. Препарат стал первым в истории, способным спасти человека от генетической предрасположенности к онкологии.

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