Вместо контрастирования при МРТ и КТ можно будет использовать пищевые красители и чернила.

Чернила для татуировок помогли выявить рак. Об этом сообщили ученые из университета Южной Калифорнии в журнале Biomaterials Science. Ранее обнаружение опухоли имеет важное значение при лечении онкологии. Для этого при проведении МРТ и КТ используют контрастные материалы, которые позволяют увидеть границы опухолей. Однако с той же целью можно использовать пищевые красители и чернила для тату.

Высокопигментные краски могут обладать интересными оптическими свойствами..Каждая краска имеет свой спектр пресс-релиз сотрудника университета Кристины Завалета

Сейчас ученые поняли, что чернила с характерными спектральными "отпечатками пальцев" можно использовать для "штрих-кодирования" наночастиц, которые маркируют новообразования.

Фото : Tattoo and Design by Adam Sky, image courtesy of the Zavaleta Lab at USC