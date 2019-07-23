Дэвид Блейн на воздушных шарах поднялся на 7,5 км над Аризоной

Иллюзионист посвятил полет над пустыней своей дочери.

Дэвид Блейн на воздушных шарах поднялся на высоту более 7,5 км над пустыней Аризона. Американский иллюзионист совершил трюк при помощи 52 шара, наполненных гелием. После ему удалось приземлиться при помощи парашюта. Представление под названием "Вознесение"опубликовано на YouTube-канале.

Полет Блейна длился около часа. Он стартовал с черной платформы в пустыне. На кадрах кажется, что иллюзионист летит, держась лишь одной рукой за воздушные шары. На самом деле американец использовал специальное приспособление, создающее такое впечатление у зрителей. Вес тела и груз приходились на страховку, которая крепилась к иллюзионисту.

Трюк американец посвятил своей девятилетней дочери по имени Десса.

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