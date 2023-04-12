Воздушные шары начали садиться во дворы петербуржцев

Жители Петербурга стали свидетелями приземления аэростатов прямо у школ и домов.

Вечером 24 августа в Санкт-Петербурге участники фестиваля воздухоплавания "Мечтать! Летать!" начали приземлять аэростаты, поднявшиеся в воздух из парка 300-летия города. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, один из воздушных шаров сел рядом со школой № 121 на проспекте Науки. Очевидцы сняли момент посадки на видео и поделились кадрами в социальных сетях.

Организаторы уточнили, что все аэростаты успешно приземлились в Калининском районе. В свободный полёт в этот вечер отправились 13 воздушных шаров.

Фестиваль воздухоплавания "Мечтать! Летать!" проводится в Петербурге ежегодно и собирает пилотов и зрителей со всей страны.

Ранее воздушный шар приземлился во дворе дома на проспекте Луначарского.

