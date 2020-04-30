Воздушный шар приземлился во дворе дома на проспекте Луначарского

На кадрах видно, как красочный аэростат плавно опустился на газон двора, вызвав восторженные эмоции и громкие радостные возгласы собравшихся вокруг детей.

В понедельник, 25 августа, необычный гость появился во дворе дома номер 110 на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге — там совершил посадку яркий воздушный шар. Инцидент зафиксировали свидетели, выложившие видеозапись в Telegram-канал "Мегаполис ДТП и ЧП".

На кадрах видно, как красочный аэростат плавно опустился на газон двора, вызвав восторженные эмоции и громкие радостные возгласы собравшихся вокруг детей.

Стоит отметить, что накануне, в прошедшие выходные, в Парке 300-летия прошел первый фестиваль воздухоплавания "Мечтать! Летать!", в программу которого входили демонстрационные полёты воздушных шаров.

Ранее мы сообщили о том, что большого баклана обнаружили на дереве у водоема в Ленобласти.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер