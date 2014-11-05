Большого баклана обнаружили на дереве у водоема в Ленобласти

Раньше бакланы были довольно редким видом в этих краях, но сегодня численность их увеличивается, и встречи с ними становятся все более частыми.

Интересную картину можно наблюдать на берегах водоемов или прибрежных столбиках — птица с раскрытыми крыльями, словно пытаясь обсохнуть. Это большой баклан, обладающий уникальной особенностью, отличающей его от многих других представителей семейства водоплавающих.

Дело в том, что, в отличие от уток и гусей, перья баклана легко промокают во время плавания и ныряния. Причина кроется в отсутствии специальной железы, производящей жир, который обеспечивает водонепроницаемость оперения. Но такая черта вовсе не является недостатком — наоборот, это приспособленность к жизни, выработанная природой.

Именно такую птицу недавно заметили в Ленинградской области. Специалисты комитета по охране природы отмечают, что раньше бакланы были довольно редким видом в этих краях, но сегодня численность их увеличивается, и встречи с ними становятся все более частыми.

Намокшие перья помогают баклану глубже погружаться в воду при охоте на рыбу, делая тело тяжелее. Впрочем, после успешной рыбалки птице необходимо хорошенько подсушить своё оперение, распластывая крылья под солнечными лучами.

Видео: Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области