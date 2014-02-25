В парке 300-летия Петербурга запустят 30 аэростатов и устроят шоу огня

Жители и гости Петербурга увидят световое представление воздушных шаров.

Фестиваль "Мечтать! Летать!" стартует 23 августа в парке 300-летия Петербурга. По данным организаторов, в программе — около 30 аэростатов, концертные выступления и тематические активности.

Основные полеты пройдут в формате соревнований "погоня за зайцем". Участникам предстоит максимально близко подлететь к обозначенной на земле точке. Старт запланирован трижды: утром и вечером 23 августа и утром 24 августа. Утренние подъемы начнутся в 6:00.

Вечером зрителей ждет шоу "Вечернее свечение аэростатов". В субботу оно начнется в 21:00, в воскресенье — в 20:30. Горелки аэростатов будут синхронизированы с музыкой и световыми эффектами.

Накануне фестиваля, 22 августа, три аэростата установят на Сенатской площади. В темное время суток они будут подсвечиваться пламенем горелок, создавая эффект гигантских фонарей.

Кроме полетов, в парке 300-летия запланированы мастер-классы, спортивные зоны и развлекательные площадки для детей. Также гости смогут подняться на привязной платформе или совершить прогулку на воздушном шаре над городом.

Ранее Мариинский дворец открыл виртуальный тур без предварительной записи.

Фото: мечтать-летать.рф