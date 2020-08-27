Ученые решили парадокс Млечного Пути

Объяснена иллюзия, возникающая в центре перемычки.

Решен загадочный парадокс Млечного Пути. Об этом заявили ученые из университета Суррея в Англии и Потсдамского астрофизического института в Германии. Они опубликовали результаты собственного исследования в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Парадокс галактического бара (перемычки). Он заключается в том, что различные наблюдения дают противоречивые оценки скорости движения центральных областей Млечного пути.

Феномен можно объяснить благодаря изучению движения звезд, расположенных поблизости от Солнечной системы. Исследование указывает на то, что перемычка имеет небольшие размеры и быстро вращается. Однако эти параметры быстро изменяются во времени, в результате чего перемычка может казаться вдвое длиннее и вращаться на 20% быстрее в определенные моменты.Это происходит из-за взаимодействия центра галактики со спиральными рукавами. Взаимное притяжение заставляет бар замедляться, а рукав - ускоряться. Создается иллюзия большого и медленного бара.

В "Роскосмосе" рассказали о создании системы "Млечный путь".

Видео: YouTube / Night Lights Films