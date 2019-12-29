Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времён Большого

Астрономы зафиксировали мощнейшую вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert! Некоторые учёные говорят, что по важности это рано находке костей динозавров.
Взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в центре галактики. Она удалена от Земли на 390 миллионов световых лет и находящейся в скоплении Змееносца.
Выброс энергии был очень сильным. Он пробил гигантскую брешь в плазме вокруг скопления. В эту полость могли бы поместиться 15 галактик Млечный Путь.
Причина взрыва учёным пока неизвестна. В будущем будут проведены более тщательные наблюдения.
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