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Выяснилось, что "пробуждение" герпеса вызывает гибель нервных клеток
Сегодня, 15:14
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lesjasap

Выяснилось, что "пробуждение" герпеса вызывает гибель нервных клеток

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Вирус способен "спать" в организме до ослабления иммунитета.

Выяснилось, что "пробуждение" герпеса вызывает гибель нервных клеток. Об этом заявили американские ученые в научном журнале PLOS Pathogens. Они доказали, что при ослабленном иммунитете происходит массовая гибель нейронов в органах чувств.

Напомним, что вирус герпеса наиболее распространенный возбудитель инфекции у человека. Штамм HHV1 вызывает простуду на губах, HHV2 проявляется на половых органах, а HHV6 и HHV7 создают сыпть и приводят к лихорадке. Также установлено, что HHV1 способствует развитию болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и энцефалита.

После исчезновения симптомов вирус не покидает организм, а проникает внутрь нейронов. Он прячется в организме и ждет ослабления иммунной системы. После этого действие вируса снова начинает набирать обороты. Сейчас исследователи изучают влияние вируса на работу периферической нервной системы и мозга. Однако уже сейчас понятно, что уничтожение нейронов не сказывается положительно на организме.

Ранее стало известно, на какой день проявляется коронавирус после заражения.

Видео: YouTube/
 

Теги: герпес, здоровье, наука, нейроны, ученые
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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