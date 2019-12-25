Вирус способен "спать" в организме до ослабления иммунитета.

Выяснилось, что "пробуждение" герпеса вызывает гибель нервных клеток. Об этом заявили американские ученые в научном журнале PLOS Pathogens. Они доказали, что при ослабленном иммунитете происходит массовая гибель нейронов в органах чувств.

Напомним, что вирус герпеса наиболее распространенный возбудитель инфекции у человека. Штамм HHV1 вызывает простуду на губах, HHV2 проявляется на половых органах, а HHV6 и HHV7 создают сыпть и приводят к лихорадке. Также установлено, что HHV1 способствует развитию болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и энцефалита.

После исчезновения симптомов вирус не покидает организм, а проникает внутрь нейронов. Он прячется в организме и ждет ослабления иммунной системы. После этого действие вируса снова начинает набирать обороты. Сейчас исследователи изучают влияние вируса на работу периферической нервной системы и мозга. Однако уже сейчас понятно, что уничтожение нейронов не сказывается положительно на организме.

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