Строительство ВСМ Москва – Петербург планируют завершить в 2027 году

Стоимость проекта оценивается в 1,7 триллиона рублей.

Высокоскоростную магистраль между Петербургом и Москвой планируют построить в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на паспорт госпрограммы "Развитие транспортной системы", опубликованному в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург - Москва по итогам 2027 года. говорится в документе

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что схема финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва – Петербург будет особой, РЖД сами не справятся с проектом. Также глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что данный проект может быть реализован на заемные средства.

В планах РЖД, ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Петербург в 2024 году. В июле стало известно, что проект ВСМ между Петербургом и Москвой приобретает очертания, но может отдалиться.

Фото: Piter.tv