Минэкономразвития: РЖД "не потянут" строительство ВСМ Москва – Петербург

Ранее глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что данный проект может быть реализован на заемные средства.

Схема финансирования строительства высокоскоростной магистрали Москва – Петербург будет особой, РЖД сами не справятся с проектом. Такое заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Если будет принято политическим руководством решение поддерживать, будем собирать под него особую схему. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Ранее глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что данный проект может быть реализован на заемные средства.

В планах РЖД, ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Петербург в 2024 году, строительство должно завершиться в 2027 году. Стоимость проекта оценивается в 1,7 триллиона рублей.

В июле стало известно, что проект ВСМ между Петербургом и Москвой приобретает очертания, но может отдалиться.

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