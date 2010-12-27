Вишневский пообещал, что остановит строительство "Арт-парка"

Политик не хочет видеть на проспекте Добролюбова "Арт-Парк", одобренный Бегловым и Путиным.

Строительство "Арт-парка" по проспекту Добролюбова затягивается из-за деятельности Бориса Вишневского. Об этом сообщило издание Накануне.Ru. По словам журналистов, депутат пообещал инвесторам, что не допустит создание данного арт-объекта в городе.Они добавили, что политик использует для этого собственные полномочия и "ручных активистов".

Напомним, что Вишневский давно интересовался судьбой данной территории. Он выступал за создание там парковой зоны. По мнению парламентария, строить там "Судебный квартал" нет смысла из-за дорогостоимости. Теперь его также не устраивает появление "Арт-Парка". Политик выступил с требованием, чтобы вице-губернатор Петербурга Николай Линченко разобрался с проблемой на "набережной Европы". По мнению спикера, сейчас там ведутся подозрительные работы. Он убеждает чиновников изучить экологическую опасность объекта. Борис Вишневский предложил привлечь общественных активистов к утилизации и захоронению опасных отходов, которые находятся на месте строительства.

Напомним, что инициатором создания "Арт-Парка" считается Александр Беглов. Его концепция одобрена президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Тучковом буяне все еще строят Судебный квартал: подробности.

Фото: Piter.tv

