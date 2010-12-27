Вишневский раскритиковал финансирование петербургского ЗСД

Депутат побеспокоился за деньги петербуржцев, но не за их нужды.

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский не согласился с суммой выделенных на ЗСД субсидий. Свою позицию он высказал на своей странице ВКонтакте после окончания заседания ЗакСа.

Вишневский считает, что частная компания не заслуживает дополнительных пяти миллиардов рублей. Во многом парламентария беспокоит тот факт, что деньги на западный скоростной диаметр идут из кармана петербуржцев.

"Если бы это были личные средства губернатора и членов правительства, а также депутатов, которые собираются голосовать за бюджет, я не бы не возражал. Но это деньги петербуржцев", – заявил депутат.

Однако Вишневский забыл учесть тот факт, что платная дорога удобна для тысяч горожан и разгружает транспортное движение в черте Петербурга. Депутат будто бы ратует против развития транспортной инфраструктуры.

На заседании в ЗакСе сегодня рассмотрели бюджет на три грядущие года. Представлял проект губернатор Александр Беглов.

Ранее Макаров призвал муниципалов-единороссов не забывать о родине.

Фото: Борис Вишневский / ВКонтакте