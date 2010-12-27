Макаров призвал муниципалов-единороссов не забывать о родине

Председатель Законодательного собрания заявил, что следит за всем происходящим в муниципалитетах.

Председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров в ходе брифинга в Мариинском дворце заявил, что следит за всем происходящим в муниципалитетах, где депутаты от "Единой России" ведут борьбу за пост главы. Он отметил, что внутрипартийные дискуссии не должны мешать ежедневной работе, и призвал депутатов "сначала надо думать о Родине, а потом о себе".

В настоящий момент дискуссии ведутся в трех муниципальных образованиях, в том числе в МО "Красное Село". По мнению Макарова, с одной стороны это нормальное явление, когда в спорах рождается истина. Однако с другой стороны все это не должно мешать реализации программ и обсуждению планов на будущее.

В заключении председатель Законодательного собрания добавил, что те депутаты, которые претендуют на должность главы муниципалитета, должны помнить, прежде всего, об ответственности перед избирателями и чувствовать "боль, трудности и проблемы окружающих".

Ранее Макаров рассказал о настоящей дружбе с Вишневским.

Фото: assembly.spb.ru