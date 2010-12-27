Макаров рассказал о настоящей дружбе с Вишневским

Спикер ЗакСа поздравил "яблочника" с днем рождения.

Перед началом заседания Законодательного собрания Петербурга 23 октября председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поздравил с наступившим днем рождения "яблочного" лидера Бориса Вишневского. Ему исполнилось 64 года 15 октября.

"Многие годы нас связывают очень личные отношения и настоящая мужская дружба", – сказал Макаров.

Спикер ЗакСа назвал Вишневского одним из самых знаковых петербургских депутатов и напомнил, что тот является опытным профессиональным журналистом. Также Макаров отметил вишневский талант пропагандиста и призвал депутата воспитывать молодых последователей партии в прививании любви к отечеству и к Петербургу.

Ранее ЗакС принял законопроект о льготах владельцам приютов для животных.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга