Вышел трейлер боевика "Бесконечность" с Марком Уолбергом

Премьера состоится 10 июня 2021 года.

Стриминговый сервис Paramount Plus выпустил новый трейлер фантастического боевика "Бесконечность" (Infinite).

Главную роль в картине сыграет Марк Уолберг. Ему составят компанию Дилан О"Брайен, Чиветел Эджиофор и другие известные актеры. Режиссер фильма – Антуан Фукуа.

Кинокартина является адаптацией романа Ди Эрика Мэйкранца "Досье реинкарнациониста". Сюжет расскажет о мужчине, которому поставили диагноз шизофрения из-за мучающих воспоминаний о местах, которые он никогда не посещал. Но однажды на его пути появляется организация, которая раскрывает ему правду.

Премьера фильма состоится 10 июня 2021 года.

Ранее мы сообщали, что о творчестве The Beatles выпустят новый документальный фильм.

Видео: Paramount Movies